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Общество | Пензенцы могут сообщить в прокуратуру области о липовых медицинских услугах

13.05.2019|09:55
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В понедельник, 13 мая, в прокуратуре Пензенской области начала действовать горячая линия по приему сообщений о недостоверных сведениях об оказании услуг в сфере здравоохранения. Она будет действовать до 17 мая.

Сейчас сотрудники прокуратуры проверяют достоверность сведений, отражаемых в медицинской документации и на информационных ресурсах.

«Просим сообщать в прокуратуру области обо всех фактах внесения медицинскими учреждениями недостоверной информации об оказанных услугах по телефонам: 8 (8412) 32-93-29 (дежурный прокурор), 8 (8412) 32-90-55 (прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере), в том числе на условиях анонимности», - проинформировала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Сообщение можно оставить в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45).

Случаи, когда пензенцы находят сведения о липовых медицинских услугах, не единичны. Так, горожанин обнаружил, что ему провели операции на костно-мышечной системе и суставах, хотя никакого хирургического вмешательства не было. Его супруга, проверив документацию, выяснила, что «прошла» диспансеризацию, а она в поликлинику не обращалась.

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Гость|13.05.2019 10:41|

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

Имя: Гость
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