13.05.2019 | 16:40

В понедельник, 13 мая, в Пензе сотрудники спасательной службы провели профилактический рейд по водоемам.

«Купальный сезон еще не начался, пляжи будут оборудованы только к 1 июня. Дно водоемов не обследовано, спасательных постов нет, вода не соответствует санитарным нормам. Пренебрегая собственной безопасностью, люди заходят в воду, купают детей», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

У пруда возле 6-й городской больницы спасатели увидели три группы детей без взрослых. Люди в форме провели с подростками профилактические беседы и отправили их по домам.

«Не разрешайте детям самостоятельно посещать водоемы и не оставляйте их одних без присмотра у воды», - обратился к родителям, отдыхавшим на берегу пруда, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Марат Мурсяев.

Кроме того, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам раздали отдыхающим памятки и листовки, показали, как правильно пользоваться спасательными средствами, и напомнили, что в чрезвычайной ситуации нужно звонить с мобильного телефона по номеру 101.