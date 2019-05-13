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Общество | На берегу пензенского пруда дети отдыхали без присмотра взрослых

13.05.2019|16:40
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В понедельник, 13 мая, в Пензе сотрудники спасательной службы провели профилактический рейд по водоемам.

«Купальный сезон еще не начался, пляжи будут оборудованы только к 1 июня. Дно водоемов не обследовано, спасательных постов нет, вода не соответствует санитарным нормам. Пренебрегая собственной безопасностью, люди заходят в воду, купают детей», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

У пруда возле 6-й городской больницы спасатели увидели три группы детей без взрослых. Люди в форме провели с подростками профилактические беседы и отправили их по домам.

«Не разрешайте детям самостоятельно посещать водоемы и не оставляйте их одних без присмотра у воды», - обратился к родителям, отдыхавшим на берегу пруда, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Марат Мурсяев.

Кроме того, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам раздали отдыхающим памятки и листовки, показали, как правильно пользоваться спасательными средствами, и напомнили, что в чрезвычайной ситуации нужно звонить с мобильного телефона по номеру 101.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|13.05.2019 16:53|

Это безобразие форменное! Родителей к ответу!

Гость|13.05.2019 17:03|

Там у шестой бабки ещё продают левые пирожки.Отравятся и умрут дети,кто будет отвечать?

Гость|13.05.2019 17:24|

penzainform.ru писал(a):

Не разрешайте детям самостоятельно посещать водоемы и не оставляйте их одних без присмотра у воды
А спасатели в детстве тоже одни на пруд не ходили? Детей нужно плавать научить, а не ограничивать во всем.

Гость|13.05.2019 17:53|

Гость писал(a):

Не разрешайте детям самостоятельно посещать водоемы и не оставляйте их одних без присмотра у воды

А спасатели в детстве тоже одни на пруд не ходили? Детей нужно плавать научить, а не ограничивать во всем.

Детей нужно воспитывать так. чтобы им в голову не пришло шататься где попало и уж тем более ходить одним купаться.

Гость|13.05.2019 18:06|

Гость писал(a):

Там у шестой бабки ещё продают левые пирожки
А у седьмой бабки что продают?

Имя: Гость
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