13.05.2019 | 11:18

9 мая отмечалось 74-летие со дня Великой Победы. По традиции яркие мероприятия в этот день прошли в Городе Спутнике. Насыщенная программа, десятки артистов, тысячи зрителей, фаер-шоу, салют и начало сезона поющих фонтанов - вот главные, но не все события 9 Мая в Спутнике.

Вечерняя часть торжества началась с открытия тематических площадок на набережной, где можно было поиграть с аниматором, на скорость собрать стрелковое оружие и даже «сразиться с врагом», правда с тевтонским рыцарем и с помощью мягких мечей. Таким забавам были рады дети, а взрослые в Спутнике в этот вечер танцевали вальс и пели песни о войне, о мире и, конечно, о Победе.

«Уже восемь лет я провожу 9 Мая в Спутнике, для меня это личная традиция, мне нравится дарить людям радость, особенно в такой день», - рассказал один из ведущих мероприятий Алексей Лапин.

На сцене фонтанной площади творческие коллективы дарили вокальные и танцевальные номера зрителям, собравшимся в амфитеатре. В числе почетных гостей был ветеран Великой Отечественной войны Михаил Шкроб и председатель областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Цигвинцев.

«Здесь много молодежи, детей, поэтому преемственность нигде так конкретно не работает, как в Спутнике», - заметил Сергей Цигвинцев.

«По тому, как вы строите Спутник, видно, как вы любите великую Родину. Я разговаривал с членами нашей делегации, сегодня у них у всех были приглашения на другие мероприятия, но все они отказались, чтобы провести этот праздничный вечер в кругу наших друзей в Спутнике», — обратился к зрителям Михаил Шкроб, после чего прочитал стихотворение о Спутнике.

Ветеранов, жителей и гостей микрорайона поздравили глава администрации Пензенского района Сергей Козин и генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

«Ветеранам желаю здравствовать и учить нас, направлять. Сегодня нам нужна идея, а идея - это вы и ваш героический подвиг», - сказал Рафик Ибрагимов.

В программу праздника вошел концерт именитых пензенских исполнителей, актеров, музыкантов. Все свои номера артисты посвящали героям, добывшим стране и ее народу свободу и мир.

Изюминкой вечера стало большое фаер-шоу, обрамленное в номер, специально написанный к Дню Победы.

Празднование в Спутнике завершилось салютом в небе над озером и набережной, а также пуском светомузыкального фонтана.