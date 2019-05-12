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Общество | Жителям Пензы и области покажут, как правильно мерить давление

12.05.2019|11:48
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В Пензенской области пройдет региональная акция «Знай цифры своего артериального давления», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. Он отмечается 13 мая.

В Пензе и во всех районах будут работать посты по измерению давления.

Так, в областном центре 13 мая проверить свои показатели можно будет в городской библиотеке № 1, ТЦ «Красные холмы», ОАО «Пензенский мясокомбинат», ООО «Надежда», магазине «Маяк», Центре культуры и досуга и школе № 30.

15 мая - в отделениях Сбербанка: на ул. Суворова, 81; пр. Победы, 24; пр. Строителей, 122; ул. Кураева, 1а.

В Кузнецке мерить давление всем желающим будут 14 мая (в отделениях Сбербанка на ул. Молодой Гвардии, 125, и Стекловской, 89; в ТЦ «Ашан» на Белинского, 2а) и 16 мая (ТЦ «Гулливер» и отделение Сбербанка на ул. Белинского, 2е).

С местами проведения акции в районах можно ознакомиться на сайте минздрава. В основном для этого выбраны отделения почты и Сбербанка, многофункциональные центры, крупные магазины, библиотеки, бассейны.

Артериальная гипертония – это стабильное высокое давление (более 140/90). Оно вредит сосудам и питаемым ими органам: головному мозгу, сердцу, сетчатке глаз, почкам. Это самый грозный фактор развития инфаркта миокарда и инсульта.

«Гипертония может годами протекать бессимптомно, и больной, имея стойкое повышение артериальное давление, даже не подозревает об этом, пока не случится гипертонический криз или не появятся другие осложнения гипертонии», - обращают внимание жителей области в региональном министерстве здравоохранения.

Развитию первичной гипертонии способствуют наследственность, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление алкоголя и соли, курение, стрессы и нездоровое питание.

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Гость|12.05.2019 12:44|

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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