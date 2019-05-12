12.05.2019 | 16:29

Тринадцатый или пятнадцатый - уже со счета сбились пензенцы. А сколько еще внизу наполненной тары у чаши Святого родника и Солдатского озера. Мусор легко сбросить вниз по склону, чем горожане занимались десятки лет. Собрать его и вытащить гораздо сложнее, да и некому было.

Раньше активисты-одиночки пытались спасти ключ. Геннадий Прокин в их числе. Приходил к роднику, видел, что натворили хулиганы, - восстанавливал, не рассчитывая даже на спасибо.

«Трубу кто-то выдернул из нержавейки - мы разбирали, отремонтировали. Я на протяжении последних десяти лет поддерживаю, чтобы тут вода была бабулькам и дедулькам», - вспомнил Геннадий Прокин.

В прошлом году еще один активист, Артем Данин, не выдержал, устал ходить по битым стеклам за святой водой. Он обратился к жителям города в социальных сетях, расклеил объявления - собрал волонтеров. За три месяца они преобразили родник и территорию вокруг него. Вложили силы и деньги, много неравнодушных пожертвовали: ребята восстановили железобетонную чашу купели, построили часовню, лестницу, отремонтировали мосты, скамейки.

Хотя Геннадий Прокин дважды в день приходит и собирает мусор вокруг чаши, меньше чем за год его накопилось не на одну машину. Волонтеры снова подтянулись, они расширили зону очистки.

«Из-за того, что людей стало больше ходить, мусора больше стало. Бывает, ходят люди... Вот кормушки у нас стоят для птиц - они ломают их, приходится восстанавливать. Какие-то вот такие вещи - баннеры, кормушки», - пояснил Артем Данин.

Когда вытащили почти все, место обрело прежнюю красоту, волонтеры решили устроить праздник - День родника: с утра поработать, а с обеда насладиться заслуженным отдыхом. Но он все отходил на второй план, очень хотелось ребятам сделать больше.

«Я собираюсь посадить герань, которая мне досталась от директора парка Белинского. Это уникальная герань, она цветет - у нее шапка раз в десять больше, чем у обычной герани. Вот жасмина мы здесь посадили. У нас перевезли с Советской площади Благовещенский храм, а вся растительность там осталась. Мы всю растительность с Геннадием на велосипеде перевезли и вот здесь вот рассадили», - рассказала и показала жительница города Наталья Архипова.

В прошлом году на призыв помочь Святому роднику откликнулись сотни пензенцев, в этом - меньше, но все равно объем выполненного впечатляет. У активистов есть две просьбы. Обе во благо любимого места отдыха.

«Парень, который хочет девушке подарить розу, он может посадить розу здесь и посвятить ей. Она здесь будет цвести многие годы. Или же яблоню или любое другое растение», - изложила первую просьбу Наталья Архипова.

Вторая обращена к членам гаражного кооператива наверху и жителям ближайших домов - прекратить сваливать мусор через дыру в ограде. Народ скидывает в овраг отходы, они скатываются к озеру и роднику. Никакой армии активистов не справиться с этим потоком.