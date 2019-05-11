11.05.2019 | 13:45

В Пензе в ближайшее время должны приступить к ремонту дороги, ведущей к детским летним лагерям на Светлой Поляне. Такое распоряжение в субботу, 11 мая, глава городской администрации Виктор Кувайцев дал директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву.

«Необходимо в полном объеме отремонтировать ее до начала оздоровительной кампании», - подчеркнул мэр.

Осмотрев несколько участков, Виктор Кувайцев констатировал, что отрезок проезжей части до дачного массива приведен в порядок, а дальше того около восьми километров дороги в сторону загородных лагерей находятся в плачевном состоянии.

Пока ремонт будет ямочным, Юрий Парастаев должен определиться с материалом для восстановления полотна и в понедельник, 13 мая, приступить к работе.

«На следующий год мы планируем отремонтировать эту проезжую часть капитально», - процитировала Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.