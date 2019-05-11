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Общество | В Комсомольском парке открыли сезон танцев под открытым небом

11.05.2019|16:49
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На дискотеке «для тех, кому за...» все так же, как и на других. Дамы зажигают на танцполе, брутальные представители сильного пола наблюдают за ними со стороны, а музыка совсем не того направления, которое они якобы должны слушать.

«Плейлист составлен из песен, которые они чаще всего просят включить, а дальше они могут подойти и попросить ту же самую «Медузу» включить. То есть да, им нравится», - рассказал сотрудник культурно-массового отдела Комсомольского парка Павел Выборнов.

В парке открылся новый сезон танцев под открытым небом. Дамы к этому событию подготовились, принарядились. Настоящая женщина всегда хочет нравиться.

«Конечно, продумываем, что надеть», - констатировала женщина.

«Мы уже знаете сколько лет знаем друг друга? Лет 25, даже больше», - отметила горожанка.

Подружки хотят на танцы с самого их открытия. Там всегда было весело, но теперь переживают, что кавалеров не хватает.

«Они все ушли туда... мы сейчас остались почти одни. А когда мы начинали в 1993 году ходить, у нас мужиков было очень много», - отметила жительница Пензы Юлия Андреева.

Но прекрасные дамы не унывают. Все равно на дискотеке лучше, чем просто сидеть в четырех стенах дома: для души - с друзьями поговоришь, для тела - два часа потанцуешь.

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