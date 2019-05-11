11.05.2019 | 12:34

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила Пензенскую область в числе субъектов, где сложилась положительная динамика показателя снижения смертности населения.

По ее словам, за первый квартал 2019 года в стране умерло на 16 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

«Такое снижение смертности населения произошло в 60 регионах страны, в том числе свыше 5% - в 26 регионах страны. Наибольшее - в Ленинградской, Псковской, Пензенской областях», - процитировала зампреда пресс-служба регионального минздрава.

Уточняется, что за три месяца в области смертность населения от основных причин сократилась почти на 15% и составила 13,7 на 1 000 населения. «Область потеряла на 781 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - пояснили в областном минздраве.