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Общество | В 2019 году в Пензенской области смертность населения снизилась на 15%

11.05.2019|12:34
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Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила Пензенскую область в числе субъектов, где сложилась положительная динамика показателя снижения смертности населения.

По ее словам, за первый квартал 2019 года в стране умерло на 16 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

«Такое снижение смертности населения произошло в 60 регионах страны, в том числе свыше 5% - в 26 регионах страны. Наибольшее - в Ленинградской, Псковской, Пензенской областях», - процитировала зампреда пресс-служба регионального минздрава.

Уточняется, что за три месяца в области смертность населения от основных причин сократилась почти на 15% и составила 13,7 на 1 000 населения. «Область потеряла на 781 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - пояснили в областном минздраве.

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Гость|11.05.2019 12:56|

penzainform.ru писал(a):

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова
Ясно Так решила Голикова.

Гость|11.05.2019 13:00|

Жить стало лучше, жить стало веселей! (помним кто это сказал?)

Гость|11.05.2019 13:02|

просто старики уже умерли

Имя: Гость
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