11.05.2019 | 12:05

В субботу, 11 мая, волонтеры отряда «Лиза Алерт» рассказали о том, как нашли 80-летнего пензенца, пропавшего 7-го числа: он ушел из городской больницы № 4 (Шуист), но домой не попал.

9 мая, когда местонахождение пенсионера не было известно уже более двух суток, добровольцы объявили повторный выезд со сбором на улице Клары Цеткин. В поисках участвовало более 40 человек.

«Отсутствие свидетельств в районе пропажи говорило о том, что нужно значительно расширять зону поиска. Группы начали осмотр лесного массива», - уточнили волонтеры.

Вечером 9 мая поступило сообщение о том, что в поселке Победа найден мужчина, по описанию очень похожий на пропавшего.

«Человек лежит, дезориентирован, очень слаб. Рекомендуем срочно вызывать скорую и полицию, отправляем одну группу поисковиков на место, а также запрашиваем фото человека. Да! Это он! Живой!

Как оказалось, дедушка практически с утра лежал на каком-то заброшенном участке, кто-то его даже видел, но принял за пьяного. Спасибо неравнодушным местным жителям, которые все же подошли и узнали дедушку с ориентировки, которую они в этот день видели в соцсетях! День был жаркий, но кто знает, как бы пережил ночное похолодание лежащий на земле пожилой человек», - пояснили добровольцы.

Вызванные на место медики привели пенсионера в чувство и после осмотра пришли к выводу, что он, хоть и слаб, в срочной госпитализации не нуждается. Приехавший на место сын забрал отца домой.