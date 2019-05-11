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Общество | Стало известно, где был пропадавший 80-летний пензенец

11.05.2019|12:05
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В субботу, 11 мая, волонтеры отряда «Лиза Алерт» рассказали о том, как нашли 80-летнего пензенца, пропавшего 7-го числа: он ушел из городской больницы № 4 (Шуист), но домой не попал.

9 мая, когда местонахождение пенсионера не было известно уже более двух суток, добровольцы объявили повторный выезд со сбором на улице Клары Цеткин. В поисках участвовало более 40 человек.

«Отсутствие свидетельств в районе пропажи говорило о том, что нужно значительно расширять зону поиска. Группы начали осмотр лесного массива», - уточнили волонтеры.

Вечером 9 мая поступило сообщение о том, что в поселке Победа найден мужчина, по описанию очень похожий на пропавшего.

«Человек лежит, дезориентирован, очень слаб. Рекомендуем срочно вызывать скорую и полицию, отправляем одну группу поисковиков на место, а также запрашиваем фото человека. Да! Это он! Живой!

Как оказалось, дедушка практически с утра лежал на каком-то заброшенном участке, кто-то его даже видел, но принял за пьяного. Спасибо неравнодушным местным жителям, которые все же подошли и узнали дедушку с ориентировки, которую они в этот день видели в соцсетях! День был жаркий, но кто знает, как бы пережил ночное похолодание лежащий на земле пожилой человек», - пояснили добровольцы.

Вызванные на место медики привели пенсионера в чувство и после осмотра пришли к выводу, что он, хоть и слаб, в срочной госпитализации не нуждается. Приехавший на место сын забрал отца домой.

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Гость|11.05.2019 12:52|

Не будет шуткой и кощунством если вот таким пенсионерам вшивать в одежду которую они часто носят датчики GPS. Сейчас их разрешили на ввоз и использовпние.

Гость|11.05.2019 12:59|

Гость писал(a):

вшивать в одежду которую они часто носят датчики GPS
Ну и от чего эти датчики будут получать питание? И это не датчики, а приемники и они довольно энергозатратны.

Гость|11.05.2019 13:03|

Не фига себе дед утопал куда?,это же надо было через весь лес пройти,и довольно таки большое расстояние.Видно он выйдя за территорию больницы,не сооринтировался,и пошел вслед за людьми идущими на "Победу",многие ходят пешком через лес.

Имя: Гость
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