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Общество | Спасатели и инспекторы провели рейд по акватории Сурского водохранилища

11.05.2019|16:33
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Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и Пензенского пожарно-спасательного центра патрулировали акваторию. В поле зрения попадали активно отдыхающие. Для того чтобы досуг на море был безопасным, люди в форме напоминают о соблюдении правил.

«В лодке должно быть два человека. Один рулит и смотрит вперед, чтобы ни на кого не наехать, а второй смотрит за человеком», - рассказал инспектор.

Спасатель Денис Ванюшкин хоть и знает водохранилище вдоль и поперек, но не теряет бдительности. На Сурском зеркале появляются бревна. Встреча с таким плавающими препятствиями может привести к ЧП.

«Как минимум это может быть повреждение судна, в результате - уже чрезвычайная ситуация для владельца. Он остается в одиночестве на водной глади без возможности куда-то передвигаться», - отметил спасатель ППСЦ.

А на весельной лодке не стоит отплывать дальше чем на 250 метров от берега, разъясняют инспекторы.

В период нереста (он длится с 15 апреля по 15 июня) нельзя ловить рыбу с лодки на спиннинг.

Протяженность береговой линии Сурского водохранилища - больше 100 километров. То тут, то там отдыхающие обустраивают палаточные лагеря. Некоторые приезжают даже со своей крупногабаритной мебелью.

«Мы хотели бы, чтобы все лето вы провели в безопасности, в хорошем отдыхе и по возможности берегли от трагедий своих близких, знакомых, друзей и тех, кто находится рядом», - заключил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по области Сергей Петрунин.

Бегают по кромке воды и дети. Завидев малышей, участники рейда обратились к родителям.

«Будьте внимательны при нахождении рядом с водоемом, соблюдайте правила безопасности, берегите свою жизнь и здоровье, особое внимание обращайте на место расположения и нахождение ваших детей», - предупредил Сергей Петрунин.

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