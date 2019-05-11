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Общество | Пензу приводят в порядок после народных гуляний

11.05.2019|11:01
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В субботу, 11 мая, в администрации Пензы обсудили ход благоустройства города в праздничные дни.

Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» проводят санитарную очистку улиц Захарова, Чаадаева, Свердлова, Калинина, Максима Горького и проспекта Победы. В работе задействованы 30 человек. Кроме того, уже начался покос травы.

Специалисты МУП «Пензадормост» продолжают очищать городские улицы от пыли и грязи.

«В первую очередь надо обратить внимание на участки, которые находятся на красных линиях», - подчеркнул мэр Виктор Кувайцев.

По традиции он потребовал активизировать работу по очистке столбов и фасадов строений от несанкционированных объявлений, привести в порядок остановочные павильоны и заменить, где нужно, бордюрный камень, уточнили в пресс-службе администрации города.

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Гость|11.05.2019 11:32|

Пенза и без гуляний вся в говне.

Люди деградировали до скотского состояния!

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