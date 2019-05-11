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Общество | На территории УФСИН России по Пензенской области открыли мемориал

11.05.2019|15:47
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На 74-й год после дня Великой Победы в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Пензенской области увековечили в граните память о героях, погибших в годы Великой Отечественной. На территории учреждения открыли мемориал.

«Воины умирают дважды: на поле брани и второй раз - когда мы про них забываем. Была выдвинута инициатива начальника управления. Сотрудники управления, подведомственных учреждений крепко знают, что только память нам и только память тем, кто погиб в этой войне, - только она и есть настоящая цена», - отметил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

Миллионы советских солдат жизнью заплатили за то, чтобы люди могли петь мирные песни.

Бойцы отряда специального назначения «Фобос» продемонстрировали гостящим у них кадетам технику и образцы стрелкового оружия, которые используют сотрудники подразделения. Пытливый школьник «проэкзаменовал» бывалого офицера на знание пулемета Калашникова.

По армейской традиции всех участников праздничной церемонии накормили солдатской кашей с полевой кухни.

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Гость|11.05.2019 16:42|

Шота мяса многовато,не кладут в реале столько.

Гость|11.05.2019 17:28|

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog

Гость|11.05.2019 17:33|

Гость писал(a):

Шота мяса многовато,не кладут в реале столько.
Не выбрасывай же просрочку. А свиньи жрать не будут. Вот и людЯм и скармливают

Имя: Гость
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