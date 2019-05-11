11.05.2019 | 15:47

На 74-й год после дня Великой Победы в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Пензенской области увековечили в граните память о героях, погибших в годы Великой Отечественной. На территории учреждения открыли мемориал.

«Воины умирают дважды: на поле брани и второй раз - когда мы про них забываем. Была выдвинута инициатива начальника управления. Сотрудники управления, подведомственных учреждений крепко знают, что только память нам и только память тем, кто погиб в этой войне, - только она и есть настоящая цена», - отметил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

Миллионы советских солдат жизнью заплатили за то, чтобы люди могли петь мирные песни.

Бойцы отряда специального назначения «Фобос» продемонстрировали гостящим у них кадетам технику и образцы стрелкового оружия, которые используют сотрудники подразделения. Пытливый школьник «проэкзаменовал» бывалого офицера на знание пулемета Калашникова.

По армейской традиции всех участников праздничной церемонии накормили солдатской кашей с полевой кухни.