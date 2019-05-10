10.05.2019 | 16:52

Каждый год 9 мая по стране шагает «Бессмертный полк». Внуки и правнуки великих людей, которые защитили Россию от фашистских полчищ, чтут память предков и в День Победы единым строем проходят по улицам, проспектам и площадям.

Город Спутник также ежегодно присоединяется к этой акции. В 2019-м число «бойцов» «Бессмертного полка» превысило 2 000 человек. В строю шли дети и взрослые, совсем юные и пожилые жители Спутника. И всех их объединяло одно – память и безмерная благодарность к тем, кто, не жалея себя, сражался за свободу страны, за наше будущее.

«Это мой дед. Он погиб в Польше в 1945 году, не дожил до Победы всего три месяца. И я счастлива, что мы сегодня здесь. Мой дед со мной», - поделилась участница акции «Бессмертный полк».

«Мой дед выполнял секретные задания. Я горжусь им. Если бы не они, мы бы сейчас не жили», - уверен другой участник акции.

Торжественное шествие началось у школы им. М. Ю. Лермонтова, а закончилось на фонтанной площади. Там воспитанники детских садов Спутника, школьники и педагоги подготовили концерт, посвященный Дню Победы.

«Хотелось бы поздравить всех жителей Пензенской области, Города Спутника, ветеранов с этим праздником. Желаю, чтобы не только в ближайшие 74 года, но и столетия над нашей страной было мирное небо, чтобы не было войны», - отметил генеральный директор компании «Термодом» Рафик Ибрагимов.

«Желаю всем чистого неба, хорошего настроения, близких и верных друзей», - обратился к россиянам полковник в отставке Виктор Шепелев.

«У нас великий народ», - подчеркнул кадет Глеб Чермошенцев.