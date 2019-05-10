10.05.2019 | 11:08

Правительство Пензенской области обнародовало данные о количестве жителей региона, принявших участие в акции «Бессмертный полк», которая состоялась в четверг, 9 мая.

В разных районах региона с портретами своих предков прошли 88 000 человек, из них 43 000 - в Пензе.

«Всего в торжествах, посвященных Дню Победы, в регионе участвовало около 168 000 жителей в городах и селах, в Пензе - 80 тысяч человек», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

В «Бессмертном полку» прошел и губернатор Иван Белозерцев. После мероприятия он поделился впечатлениями в личном микроблоге.

«Трудно описать чувства. Это благодарность ветеранам, гордость за Отечество и скорбь обо всех, кто отдал жизнь за Победу! Колонной вместе с 50 тысячами жителей прошли мы с портретами родных и близких - участников войны и тыла», - написал он в Twitter.