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Общество | В Пензенской области в «Бессмертном полку» прошло 88 000 человек

10.05.2019|11:08
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Правительство Пензенской области обнародовало данные о количестве жителей региона, принявших участие в акции «Бессмертный полк», которая состоялась в четверг, 9 мая.

В разных районах региона с портретами своих предков прошли 88 000 человек, из них 43 000 - в Пензе.

«Всего в торжествах, посвященных Дню Победы, в регионе участвовало около 168 000 жителей в городах и селах, в Пензе - 80 тысяч человек», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

В «Бессмертном полку» прошел и губернатор Иван Белозерцев. После мероприятия он поделился впечатлениями в личном микроблоге.

«Трудно описать чувства. Это благодарность ветеранам, гордость за Отечество и скорбь обо всех, кто отдал жизнь за Победу! Колонной вместе с 50 тысячами жителей прошли мы с портретами родных и близких - участников войны и тыла», - написал он в Twitter.

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Гость|10.05.2019 11:52|

В следующем году пойду парад смотреть на ул.Коммунистическая,а то из-за бессмертного полка не было видно парада артинститута.

Гость|10.05.2019 12:06|

penzainform.ru писал(a):

посвященных Дню Победы
а чо не говорят кто над кем победил?

Гость|10.05.2019 12:11|

penzainform.ru писал(a):

кто отдал жизнь за Победу
А кто отдал жизнь за победу?

Вот заметил не хорошую тенденцию здесь новостят первые лица говорят Великая Победа или за Победу но при этом не говорят кто над кем победил и т.д. бояться добавить всего 5 слов что бы была полная и ясная картина.

Имя: Гость
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