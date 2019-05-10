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Общество | Участники экологической акции собрали мусор у подвесного моста

10.05.2019|15:44
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Мешки для мусора, полсотни пар перчаток и бутылки с водой - молодежь основательно подготовилась к субботнику. Убираться парни и девушки решили у подвесного моста.

«После зимы здесь очень много осталось мусора, сходил снег, все стекало в реку, и сейчас необходимо подготовить к летнему сезону набережную реки, очистить от мусора. Очень много людей, несмотря на то что это как бы наше лицевое место в городе, очень нехорошо относятся к экологии. Много мусора», - отметил организатор экологической акции Дмитрий Баклашов.

Больше всего бутылок, упаковки от продуктов, одноразовой посуды. Таковы следы цивилизации, которые оставили горожане после отдыха у воды.

Участники экологической акции разбрелись по берегу. Среди них - Кристина Бабынина. Девушка-студентка за последние десять лет собрала не одну тонну хлама.

«Я участвовала буквально в каждом нашем городском субботнике, потому что это действительно необходимо. Многие люди, к сожалению, в наше время не понимают, что они выбрасывают окурки, фантики и это все превращается в помойку. Они думают, что это мелочь, но на самом деле это совершенно не мелочь», - рассказала участница экологической акции.

За час с небольшим трудовой десант навел порядок на берегу реки. Убрали участок от подвесного моста до так называемого Леонидовского путепровода.

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Гость|10.05.2019 19:42|

Это про плаченые Мгерычи проводили акцию.Типа комсомольцы,но только не за народ которые,а за олигархов.

Имя: Гость
Комментарий:

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