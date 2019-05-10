Мешки для мусора, полсотни пар перчаток и бутылки с водой - молодежь основательно подготовилась к субботнику. Убираться парни и девушки решили у подвесного моста.
«После зимы здесь очень много осталось мусора, сходил снег, все стекало в реку, и сейчас необходимо подготовить к летнему сезону набережную реки, очистить от мусора. Очень много людей, несмотря на то что это как бы наше лицевое место в городе, очень нехорошо относятся к экологии. Много мусора», - отметил организатор экологической акции Дмитрий Баклашов.
Больше всего бутылок, упаковки от продуктов, одноразовой посуды. Таковы следы цивилизации, которые оставили горожане после отдыха у воды.
Участники экологической акции разбрелись по берегу. Среди них - Кристина Бабынина. Девушка-студентка за последние десять лет собрала не одну тонну хлама.
«Я участвовала буквально в каждом нашем городском субботнике, потому что это действительно необходимо. Многие люди, к сожалению, в наше время не понимают, что они выбрасывают окурки, фантики и это все превращается в помойку. Они думают, что это мелочь, но на самом деле это совершенно не мелочь», - рассказала участница экологической акции.
За час с небольшим трудовой десант навел порядок на берегу реки. Убрали участок от подвесного моста до так называемого Леонидовского путепровода.
Это про плаченые Мгерычи проводили акцию.Типа комсомольцы,но только не за народ которые,а за олигархов.