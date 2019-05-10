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Общество | Территорию у новой школы в Арбекове ждет комплексное благоустройство

10.05.2019|13:10
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В шестом микрорайоне Арбекова продолжается строительство школы на 800 мест. В пятницу, 10 мая, ход работ на объекте оценил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Сейчас проводится вертикальная планировка части земельного участка на месте размещения спортивного ядра, осуществляется кирпичная кладка второго этажа, обустраивается фундамент спортзала.

«Не снижайте темпы работ. Школа должна быть сдана и введена в эксплуатацию в установленные сроки», - подчеркнул мэр. Речь идет о декабре 2019 года.

В пресс-службе администрации города уточнили, что проектом в школе предусмотрены пищеблок, актовый и спортивный залы. Территорию возле образовательного учреждения ждет комплексное благоустройство с выделением спортзоны.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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