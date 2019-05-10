10.05.2019 | 15:24

Стихи и песни на слова Булата Окуджавы на Юбилейной площади звучали весь вечер. Праздничную программу под названием «Блиндажи той войны» подготовили пензенские артисты. Тысячи горожан пришли послушать концерт и полюбоваться традиционным фейерверком.

«Праздник радости, у кого-то слез, может быть. Желаем ветеранам жить подольше, здоровья им, радости», - отметила горожанка.

«Если бы не было этого, то и нас бы не было и не радовались бы мы жизни. Так что, считаю, один из величайших праздников в нашей стране», - заметил пензенец.

«Надо молодежи равняться на ветеранов, быть такими же доблестными защитниками нашей страны, чтобы мы тоже так гордились, и наши внуки и правнуки гордились уже ими потом», - предложил мужчина.

Чтобы раскрасить ночное небо яркими шарами, все установки заранее приготовили за сценой. Как только последний коллектив закончил номер (всего за минуту до 22:00), собравшихся на площади озарило.

Фейерверк длился около четырех минут, но впечатления переполнили пензенцев.

«Очень классно, ощущения вообще непередаваемые. В этом году вообще красота», - заключила жительница Пензы.

В легкой серой дымке от залпов горожане расходились по домам, спешили на улицу Суворова, где их ждали автобусы и маршрутки.