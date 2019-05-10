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Общество | Одаренные дети Пензы вернулись с наградами с XVIII Дельфийских игр

10.05.2019|15:57
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С наградами вернулись юные пензенцы с XVIII Дельфийских игр, которые проходили в Ростове-на-Дону. Чествование одаренных детей прошло в администрации Пензы. Мэр Виктор Кувайцев отметил, что представителям Сурского края удалось войти в десятку лучших среди 85 регионов страны и почти 2,5 тысячи участников.

«Мы гордимся тем, что у Пензы такие талантливые дети, и гордимся тем, что вы Пензу прославляете, развиваете, придаете ей известность», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

В этом году в самой многочисленной номинации «Эстрадное пение» золото завоевала Арина Титова, покорившая жюри своей индивидуальностью и вокальной техникой.

«Было очень сложно, и конкуренция была высокой, но мы справились, и я очень горжусь тем, что привезла в Пензу золото и буду представлять город на дальнейших конкурсах», - рассказала победительница XVIII Дельфийских игр Арина Титова.

Хорошие результаты показали также Андрей Усков (в номинации «Фортепиано»), Дмитрий Лисушкин (в номинации «Изобразительное искусство») и воспитанники студии «Вишневый сад» (в номинации «Cовременная хореография»).

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