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Общество | Вадим Супиков пожелал ветеранам крепчайшего здоровья

09.05.2019|12:23
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Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы.

«Этот священный праздник является символом мощи и несокрушимости нашей Великой державы. Победа над фашизмом показала всему миру величие духа, героизм и патриотизм нашего народа.

Сегодня мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью фронтовиков, гордимся теми, кто трудился в тылу и кто в послевоенные годы восстановил страну. Вечная память тем, кто отдал свои жизни во имя свободы и независимости Отчизны, ради счастья будущих поколений!

Наш общий долг - свято хранить память о воинской славе и трудовой доблести военных лет, бережно передавать детям и внукам незыблемую историческую правду о подвигах отцов и дедов!

От всей души желаю крепчайшего здоровья, счастья, радости, благополучия, мирного неба над головой!» - говорится в тексте поздравления.

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