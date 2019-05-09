09.05.2019 | 12:23

Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы.

«Этот священный праздник является символом мощи и несокрушимости нашей Великой державы. Победа над фашизмом показала всему миру величие духа, героизм и патриотизм нашего народа.

Сегодня мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью фронтовиков, гордимся теми, кто трудился в тылу и кто в послевоенные годы восстановил страну. Вечная память тем, кто отдал свои жизни во имя свободы и независимости Отчизны, ради счастья будущих поколений!

Наш общий долг - свято хранить память о воинской славе и трудовой доблести военных лет, бережно передавать детям и внукам незыблемую историческую правду о подвигах отцов и дедов!

От всей души желаю крепчайшего здоровья, счастья, радости, благополучия, мирного неба над головой!» - говорится в тексте поздравления.