09.05.2019 | 13:54

В мае стартовала профилактическая информационно-просветительская акция «Марафон здоровья». Если в прошлом году она прошла только в Пензе, то в этом охватит все районы области.

Специалисты организуют различные «площадки здоровья», где по графику будут проводить лекции и обучающие семинары на тему ЗОЖ.

«Посетителям измерят уровень артериального давления, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, обследуют на смокелайзере и дадут профилактические рекомендации», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Кроме того, будут проводиться мероприятия, пропагандирующие физическую активность и правильное питание. Запланированы конкурсы, флешмобы, игры, мастер-классы, круглые столы, а также марафоны по скандинавской ходьбе, легкоатлетические кроссы, культпоходы в лес и даже посещение драмтеатра.