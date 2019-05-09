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Общество | В Пензенской области во второй раз стартовал «Марафон здоровья»

09.05.2019|13:54
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В мае стартовала профилактическая информационно-просветительская акция «Марафон здоровья». Если в прошлом году она прошла только в Пензе, то в этом охватит все районы области.

Специалисты организуют различные «площадки здоровья», где по графику будут проводить лекции и обучающие семинары на тему ЗОЖ.

«Посетителям измерят уровень артериального давления, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, обследуют на смокелайзере и дадут профилактические рекомендации», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Кроме того, будут проводиться мероприятия, пропагандирующие физическую активность и правильное питание. Запланированы конкурсы, флешмобы, игры, мастер-классы, круглые столы, а также марафоны по скандинавской ходьбе, легкоатлетические кроссы, культпоходы в лес и даже посещение драмтеатра.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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