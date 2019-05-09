09.05.2019 | 14:40

В четверг, 9 мая, в праздновании Дня Победы приняли участие около 80 тысяч пензенцев. Такие данные озвучила пресс-служба городской администрации со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточнены цифры и по количеству людей, прошедших «Бессмертным полком» от улицы Коммунистической по проспекту Победы.

«Год от года растет число участников акции. Сегодня в строй со своими героями встали 43 тысячи пензенцев. Каждый человек проживает этот день в душе, и все мы сопричастны: практически каждая семья хранит воспоминания о своих родственниках - участниках войны», - высказался мэр города Виктор Кувайцев.

В шествии приняли участие ветераны, представители общественных, молодежных организаций, школьники и студенты, первые лица города и региона.

«Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы сегодня можно посетить на всех городских площадках. Завершится 9 Мая в Пензе фейерверком на Юбилейной площади», - напомнили в пресс-службе.