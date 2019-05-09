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Общество | В Пензе сотрудники полиции соревновались в скоростной стрельбе

09.05.2019|15:40
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126 человек личного состава регионального управления МВД, а также представители ФСБ, Федеральной службы исполнения наказаний и судебные приставы собрались на состязаниях по скоростной стрельбе из пистолета Макарова.

«По команде выдвигается участник на огневой рубеж 25 метров, извлекает оружие и ведет восемь прицельных выстрелов в мишень «интерпол» за 20 секунд», - уточнил начальник отдела профподготовки УРЛС УМВД России по области Александр Кизеев.

Цель таких соревнований - не просто выявить сильнейшего, но и повысить профессиональный уровень сотрудников, а также обменяться опытом.

«Необходимо уметь правильно применять оружие и боеприпасы, необходимо различать и видеть цель для себя, чтобы уметь действовать в различных ситуациях, где надо применять оружие и боеприпасы», - добавил Александр Кизеев.

Что касается спортивной составляющей, то по итогам соревнований в личном первенстве лучший результат показала Марина Белова. Она служит в Управлении МВД России по городу Пензе.

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Гость|09.05.2019 18:48|

Паскаль: "156. Противоречие: пренебрежение нашим бытием, смерть во имя любой безделицы, ненависть к нашему бытию".

Имя: Гость
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