09.05.2019 | 16:40

За полтора часа до начала шествия «Бессмертного полка» собрались его участники. По зову сердца пензенцы приходят 9 мая, чтобы с гордостью и уважением пронести портреты своих родных и близких, которые ценою своей жизни и здоровья защитили Родину от фашистских захватчиков.

«Наш дед и прадед Борисов Аким Илларионович, ветеран Великой Отечественной войны, каждый год, пока позволяло здоровье, приходил 9 мая к памятнику Победы. Приходил несмотря на то, что его беспокоил осколок от снаряда под сердцем, который остался после участия нашего деда в защите блокадного Ленинграда. Наша бабушка Борисова Мария Ивановна - тоже уроженка Пензенской области, участница трудового фронта, прожила короткую, трудную жизнь. В память о них мы сегодня здесь», - рассказала участница шествия Татьяна Прошина.

«Я уже третий год. Мой дед Тингаев Иван Антонович погиб в 1944 году под Кенигсбергом. Служил, воевал, разведчик конной разведки», - поделилась участница шествия Раиса Цибина.

За каждым из семейных портретов - и горе утраты, и радость Великой Победы. С каждым годом полку прибывает: в 2018-м - свыше 40 000 человек прошли, в этом собралось не меньше. Во главе колонны, сразу за мотополицейскими, ехал особый экипаж - ветераны в открытом УАЗе.

В строю практически не было промежутков. Плечом к плечу шли наследники победителей - и люди старшего поколения, и те, кто про войну знает из книг и рассказов бабушек и дедушек.

«Мой прадед Александр Семенович Харитонов начал войну в Сталинграде и встретил победу в Берлине. Он был гвардии ефрейтор, работал связистом», - отметил участник шествия Егор Загадов.

Семь лет назад, когда впервые томские журналисты с портретами своих погибших родственников прошли по улицам города, и предположить нельзя было, что «Бессмертный полк» станет миллионным движением. Во всех городах люди объединяются и идут одной колонной.

Увеличивать маршрут движения «Бессмертного полка» в этом году хотели, но не стали. Ускорили шаг, чтобы за час колонна прошла по проспекту Победы. В то время как участники шествия из первых рядов уже возвращались к Монументу воинской и трудовой славы, замыкающие только еще двигались в сторону Арбекова.