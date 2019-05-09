09.05.2019 | 12:04

В четверг, 9 мая, десятки тысяч пензенцев приняли участие в ставшей уже традиционной акции «Бессмертный полк». В прошлом году в колонну встало около 40 000 человек, в этом ожидалось около 45 000. Точные цифры будут озвучены позднее.

Колонна начала формироваться на улице Коммунистической около 9:00. В 10:30 горожане, державшие в руках портреты своих предков, отправились по маршруту, продленному в этом году из-за большого количества участников до путепровода на проспекте Победы.

Возвращаясь к Монументу воинской и трудовой славы, участники зашли на главный луч, где прошла торжественная часть митинга.

С поздравлением к ветеранам, для которых были обустроены специальные зрительные места, и всем жителям области, собравшимся у памятника, обратился губернатор Иван Белозерцев. Перед этим он прошел вместе со всеми в «Бессмертном полку». Речь произнес и участник Сталинградской битвы Владимир Керханаджев.

После этого состоялся парад курсантов ПАИИ, прошли выступления детских творческих коллективов, к монументу возложили венки и цветы.

В 13:30 стартует традиционная легкоатлетическая эстафета, затем основные события переместятся на Юбилейную площадь, где в 16:30 откроется большая культурная программа. Она начнется с городского фестиваля гармонистов «Песни Победы».

В 20:30 там же покажут представление «Народный театр - народной Победе». Завершатся праздничные мероприятия в 22:00 салютом, который можно будет посмотреть с Юбилейной площади.