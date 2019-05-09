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Общество | В акции «Бессмертный полк» приняли участие десятки тысяч пензенцев

09.05.2019|12:04
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В четверг, 9 мая, десятки тысяч пензенцев приняли участие в ставшей уже традиционной акции «Бессмертный полк». В прошлом году в колонну встало около 40 000 человек, в этом ожидалось около 45 000. Точные цифры будут озвучены позднее.

Колонна начала формироваться на улице Коммунистической около 9:00. В 10:30 горожане, державшие в руках портреты своих предков, отправились по маршруту, продленному в этом году из-за большого количества участников до путепровода на проспекте Победы.

Возвращаясь к Монументу воинской и трудовой славы, участники зашли на главный луч, где прошла торжественная часть митинга.

С поздравлением к ветеранам, для которых были обустроены специальные зрительные места, и всем жителям области, собравшимся у памятника, обратился губернатор Иван Белозерцев. Перед этим он прошел вместе со всеми в «Бессмертном полку». Речь произнес и участник Сталинградской битвы Владимир Керханаджев.

После этого состоялся парад курсантов ПАИИ, прошли выступления детских творческих коллективов, к монументу возложили венки и цветы.

В 13:30 стартует традиционная легкоатлетическая эстафета, затем основные события переместятся на Юбилейную площадь, где в 16:30 откроется большая культурная программа. Она начнется с городского фестиваля гармонистов «Песни Победы».

В 20:30 там же покажут представление «Народный театр - народной Победе». Завершатся праздничные мероприятия в 22:00 салютом, который можно будет посмотреть с Юбилейной площади.

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Гость|09.05.2019 12:20|

Хотелось бы обратиться к умалишённым, который собрались кататься и гудеть по всему городу в 23 00, подумайте, какая цель сего мероприятия? Может не надо?

Гость|09.05.2019 12:26|

Хотелось бы обратиться к умалишённым, которыЕ собрались кататься и гудеть по всему городу в 23 00, подумайте, какая цель сего мероприятия? Может не надо?

Гость|09.05.2019 12:30|

подумайте, какая цель сего мероприятия? Может не надо?

Цели нет, был бы повод..

Гость|09.05.2019 12:48|

Подошел к школоте с дедом на палке, спросил, как результат чесменской битвы повлиял на ход войны, сказал положительно, мы победили, говорит, немцев))

Гость|09.05.2019 13:11|

От героев былых времён

Не осталось порой имён.

Те, кто приняли смертный бой,

Стали просто землёй и травой.

Только грозная доблесть их

Поселилась в сердцах живых,

Этот вечный огонь,

Нам завещанный одним,

Мы в груди храним.

Погляди на моих бойцов,

Целый свет помнит их в лицо.

Вот застыл батальон в строю,

Снова старых друзей узнаю.

Хоть им нет двадцати пяти,

Трудный путь им пришлось пройти.

Это те, кто в штыки

Поднимался, как один,

Те, кто брал Берлин.

Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой герой,

И глаза молодых солдат

С фотографий увядших глядят.

Этот взгляд словно высший суд

Для ребят, что сейчас растут.

И мальчишкам нельзя

Ни солгать, ни обмануть,

Ни с пути свернуть.

Имя: Гость
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