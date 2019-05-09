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Общество | У Дома молодежи пензенцам показали современное и фронтовое оружие

09.05.2019|15:52
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«Никто не забыт, ничто не забыто» - таким был девиз мероприятия, организованного в День Победы для подрастающего поколения. На площадке у Дома молодежи открылась выставка современного и фронтового оружия, а также находок, сделанных поисковым отрядом «Крепость» во время военно-археологических экспедиций.

«Это знаменитая шпрингмина немецкая, или, как у нас говорят, мина-лягушка, прыгающая мина. Найдена была в 2014 году в районе Ржева (Тверская область), прямо в поле. Пнул ее ногой, а потом, когда увидел - что, счастья было и адреналина полные штаны», - рассказал командир поискового отряда «Крепость» Константин Агапьев.

Для ребят работали интерактивные площадки, все оружие можно было потрогать, пострелять в тире по электронной мишени, отведать солдатской каши из полевой кухни.

«Цели и задачи мероприятия - сохранение памяти среди наших молодых людей о войне, о погибших и привлечение молодых людей к занятиям в военно-патриотических клубах», - отметила сотрудник центра военно-патриотического воспитания Дома молодежи Татьяна Сидорова.

Выставка вызвала огромный интерес не только у молодежи, но и у взрослых.

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