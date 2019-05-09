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Общество | Пензенские школьники спустили на воду кораблики с именами прадедов

09.05.2019|15:07
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27 суденышек, сделанных руками учащихся школы № 49, были готовы к спуску на воду. На набережной Суры, у мемориала «Слава героям», впервые прошла патриотическая акция памяти «Кораблик Победы». На каждом из них - имена героически погибших в годы войны прапрадедов малышей.

«Гурин Иван Филиппович воевал на суровой войне», - рассказала девочка.

«Мой корабль посвящен моему прадеду Ананину Егору Федоровичу, он на войне сбил самолет из пушки», - поделился юный пензенец.

«Мой прадед - подполковник Михаил Кириллович Соломинов», - отметил школьник.

«Я про своего прапрадеда расскажу. Он погиб в 340-й стрелковой дивизии в 1941 году, его звали Ежов Василий Тимофеевич», - поделилась юная пензячка.

На торжественном митинге в честь дня Великой Победы выступали школьники, представители власти, ветераны. Тишиной звенела в ушах минута молчания. А потом пришло время церемонии спуска на воду именных корабликов.

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