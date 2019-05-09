09.05.2019 | 10:18

В четверг, 9 мая, в день празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев стянули спецтехнику.

На местах дежурят пожарные, медики, полицейские и сотрудники Росгвардии. Они обеспечивают безопасность при проведении массовых мероприятий.

По ходу движения колонны «Бессмертного полка» и у самого монумента расположились точки с прохладительными напитками, в том числе и бесплатными. Участники мероприятия также могут отведать солдатской каши.

После торжественной части, в 13:30, стартует традиционная легкоатлетическая эстафета, а затем основные события переместятся на Юбилейную площадь, где в 16:30 откроется большая культурная программа. Она начнется с городского фестиваля гармонистов «Песни Победы».

В 20:30 там же покажут представление «Народный театр - народной Победе». Завершатся праздничные мероприятия в 22:00 салютом, который можно будет посмотреть с Юбилейной площади.