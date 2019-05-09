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Общество | К Монументу воинской и трудовой славы пензенцев стянули спецтехнику

09.05.2019|10:18
Печать

В четверг, 9 мая, в день празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев стянули спецтехнику.

На местах дежурят пожарные, медики, полицейские и сотрудники Росгвардии. Они обеспечивают безопасность при проведении массовых мероприятий.

По ходу движения колонны «Бессмертного полка» и у самого монумента расположились точки с прохладительными напитками, в том числе и бесплатными. Участники мероприятия также могут отведать солдатской каши.

После торжественной части, в 13:30, стартует традиционная легкоатлетическая эстафета, а затем основные события переместятся на Юбилейную площадь, где в 16:30 откроется большая культурная программа. Она начнется с городского фестиваля гармонистов «Песни Победы».

В 20:30 там же покажут представление «Народный театр - народной Победе». Завершатся праздничные мероприятия в 22:00 салютом, который можно будет посмотреть с Юбилейной площади.

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Гость|09.05.2019 10:51|

Точно салют будет?

Гость|09.05.2019 10:53|

Как на чертовом колесе. Новая российская катастрофа, и пошло старое кино из кинотеатра повторного фильма. Одни и те же виды. Москвичи несут цветы… Мурманчане несут цветы и игрушки…

Очень хорошо у наших людей это получается. Носить цветы. Ставить венки. Чтить память. Ходить шествиями с фото умерших. Стоять со скорбными лицами. Думать, неизвестно о чем. Ставить свечки за упокой. Креститься. Соболезновать в сетях. «Мокрый» «Курск», «сухой» самолет, горькая «Зимняя вишня» и так далее — по двадцатилетним путинским ухабам. Это наш народ освоил в совершенстве — чтить память тех, кто погиб в результате деятельности очередных «эффективных менеджеров».

Культура кладбища — это и есть главная народная культура нашей страны. Все в каких-то благодарных воспоминаниях об умерших и печалях о невинно пострадавших. Не пойми за что.

Поносили цветы и вон из головы. Дальше — жизнь, как с чистого листа. Ни выводов, ни причин, ни следствий. Ничего не интересно. Встали в обычную колею.

Центр существования нашей страны — Мемориал. Чему-нибудь. Неважно.

Территория живущих, но не живых.

Алексей Мельников, публицист

Гость|09.05.2019 11:04|

Где автощаки?

Гость|09.05.2019 11:41|

Ты имел ввиду автозаки? Они во дворах

Гость|09.05.2019 11:48|

Никак войну с одуванчиками открыть собираются...

Гость|09.05.2019 11:51|

Гость писал(a):

Как на чертовом колесе. Новая российская катастрофа, и пошло старое кино из кинотеатра повторного фильма. Одни и те же виды. Москвичи несут цветы… Мурманчане несут цветы и игрушки…

Очень хорошо у наших людей это получается. Носить цветы. Ставить венки. Чтить память. Ходить шествиями с фото умерших. Стоять со скорбными лицами. Думать, неизвестно о чем. Ставить свечки за упокой. Креститься. Соболезновать в сетях. «Мокрый» «Курск», «сухой» самолет, горькая «Зимняя вишня» и так далее — по двадцатилетним путинским ухабам. Это наш народ освоил в совершенстве — чтить память тех, кто погиб в результате деятельности очередных «эффективных менеджеров».

Культура кладбища — это и есть главная народная культура нашей страны. Все в каких-то благодарных воспоминаниях об умерших и печалях о невинно пострадавших. Не пойми за что.

Поносили цветы и вон из головы. Дальше — жизнь, как с чистого листа. Ни выводов, ни причин, ни следствий. Ничего не интересно. Встали в обычную колею.

Центр существования нашей страны — Мемориал. Чему-нибудь. Неважно.

Территория живущих, но не живых.

Алексей Мельников, публицист

Фигня. Фигню публицист написал. Сейчас это можно - писать фигню, чтобы выпендриться. Просто бизнес. Бизнес само-промоушн.

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