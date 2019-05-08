08.05.2019 | 10:12

33-летняя жительница Заречного, лишившаяся дорогого гаджета, обратилась с заявлением в местное отделение полиции.

15 апреля на одной из станций метро в Париже у нее из кармана куртки похитили iPhone 8. О краже в столице Франции женщина сообщила зареченским полицейским 3 мая, вернувшись из поездки.

Примечательно, что это уже не первый случай, когда обворованные за границей жители закрытого города идут со своей бедой к зареченским стражам порядка.

«По данному факту проводится проверка», - пишет портал «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина. О том, как зареченские полицейские будут вести расследование, не сообщается.