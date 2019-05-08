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Общество | Зареченским полицейским поступило заявление о краже в Париже

08.05.2019|10:12
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33-летняя жительница Заречного, лишившаяся дорогого гаджета, обратилась с заявлением в местное отделение полиции.

15 апреля на одной из станций метро в Париже у нее из кармана куртки похитили iPhone 8. О краже в столице Франции женщина сообщила зареченским полицейским 3 мая, вернувшись из поездки.

Примечательно, что это уже не первый случай, когда обворованные за границей жители закрытого города идут со своей бедой к зареченским стражам порядка.

«По данному факту проводится проверка», - пишет портал «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина. О том, как зареченские полицейские будут вести расследование, не сообщается.

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Гость|08.05.2019 10:24|

penzainform.ru писал(a):

О краже в столице Франции женщина сообщила зареченским полицейским 3 мая, вернувшись из поездки.
Срочно послать опергруппу к месту преступления.

Гость|08.05.2019 10:45|

Гость писал(a):

Срочно послать опергруппу к месту преступления.
пусть перетряхнут весь париж,телефон пока еще там)

Гость|08.05.2019 10:48|

Все руководство УВД Заречного, да и все Пензенской области отправить в коммандировку в Париж, месяца на 2 за казенный счет.

А там уш они скинутся и купят ей новый айфон!

Гость|08.05.2019 10:52|

Дурачки захихикали, загоготали. А между тем Заречный - закрытый город, и его жители обязаны как раз сообщать в полицию и органы о любых провокациях и происшествиях с ними за границей. Тем более телефон, в котором может быть что то интересное для западных спецслужб.

Гость|08.05.2019 10:53|

penzainform.ru писал(a):

33-летняя жительница Заречного
Часом это не та блаженная "прихожанка Ирина"?

Гость|08.05.2019 10:54|

Гость писал(a):

Тем более телефон, в котором может быть что то интересное для западных спецслужб.
фото дырки в заборе?

или фото какой-то другой дырки?

Гость|08.05.2019 10:56|

Гость писал(a):

или фото какой-то другой дырки?
Да хоть бы и любой компромат, на который можно подцепить.

Гость|08.05.2019 10:59|

Думаю Пензенские чинуши справятся с поиском телефона. Всех отправить в командировку за счёт бюджета на один месяц.

Гость|08.05.2019 11:04|

Гость писал(a):

справятся с поиском телефона.
А кто вам сказал что его будут искать?

Гость|08.05.2019 11:18|

Гость писал(a):

кто вам сказал что его будут искать?
Дырку зашьют?

Имя: Гость
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