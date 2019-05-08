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Общество | Воспитанники кадетской школы № 46 устроили шествие Бессмертного полка

08.05.2019|16:49
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Выступление сводного хора кадетской школы № 46 открыло торжественную линейку. В руках ученики держали портреты их прадедов и прабабушек. Второй год ребята участвуют в шествии «Бессмертного полка». Проходил он на территории заведения, но от этого не стал менее зрелищным и красивым.

«В прошлом году сначала заявилось 36 человек, а пришли 120. Сегодня тоже: когда предварительно спрашивали, мы ожидали где-то 180 человек, а насчитали уже 300 с лишним. А как еще воспитывать? Только на примере своей семьи, я так считаю», - отметил директор кадетской школы № 46 Виктор Борисов.

«Моя прабабушка, Екимова Анна Степановна, была участником тыла. Она раздавала хлеб, разносила еду и копала окопы», - рассказал ученик школы Вадим Пономарев.

И старшеклассники, и те, кто совсем недавно пополнил ряды кадетов, рассказывали о подвигах своих героев. Валерия Мишина о прадедушке знает не так много - только то, что он служил старшим мотористом в тяжелом танково-самоходном полку. Был ранен.

«Это родной человек, и он для нас все сделал, чтобы не было войны», - подчеркнула ученица кадетской школы.

Шествие заняло не больше 10-15 минут. Торжественная церемония завершилась гимном.

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