Пензенское информационное агентство|18+|Среда|8 мая 2019|20:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
  73.09  |  $  65.23
 

Общество | Вадим Супиков лично сказал спасибо пензенским ветеранам

08.05.2019|17:55
Печать

Сказать спасибо лично каждому - традиция, которой руководитель фракции «Единая Россия» в региональном Законодательном собрании Вадим Супиков не изменяет вот уже 20 лет с тех пор, как получил депутатский мандат. В канун 9 Мая он навещал участников Великой Отечественной, проживающих на территории его избирательного округа.

«Мы со всем уважением к вам в очередной раз приезжаем. Что бы хотелось пожелать? Здоровья крепчайшего, и чтобы вы многие годы еще прожили. Это очень важно сегодня и для военно-патриотического воспитания нашей молодежи. Такие ветераны для нас - это как своего рода икона», - поздравил ветерана Вадим Супиков.

К сожалению, с каждым годом тех, кто прошел войну и в состоянии встретить гостей, становится все меньше. Им уже далеко за 90.

В этот день участники Второй мировой войны получали не только поздравления и подарки.

«Мы хотели бы выслушать, какие у вас есть проблемы, чем вам можно помочь. У нас своеобразный прием выездной сегодня. Фотографии у вас, как у моей семьи, - у меня оба деда на войне были», - отметил Вадим Супиков.

Потому и отношение к этому священному для каждого гражданина страны празднику у Вадима Супикова особое.

«Низкий поклон вам всем, уважаемые ветераны, за мирное небо над головой, за то, что дали возможность развиваться нашему государству. Мало того, восстановили его в такие кратчайшие сроки! Благодарю тех людей, которые дали нам возможность родиться и жить», - заключил он.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!