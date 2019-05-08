08.05.2019 | 17:55

Сказать спасибо лично каждому - традиция, которой руководитель фракции «Единая Россия» в региональном Законодательном собрании Вадим Супиков не изменяет вот уже 20 лет с тех пор, как получил депутатский мандат. В канун 9 Мая он навещал участников Великой Отечественной, проживающих на территории его избирательного округа.

«Мы со всем уважением к вам в очередной раз приезжаем. Что бы хотелось пожелать? Здоровья крепчайшего, и чтобы вы многие годы еще прожили. Это очень важно сегодня и для военно-патриотического воспитания нашей молодежи. Такие ветераны для нас - это как своего рода икона», - поздравил ветерана Вадим Супиков.

К сожалению, с каждым годом тех, кто прошел войну и в состоянии встретить гостей, становится все меньше. Им уже далеко за 90.

В этот день участники Второй мировой войны получали не только поздравления и подарки.

«Мы хотели бы выслушать, какие у вас есть проблемы, чем вам можно помочь. У нас своеобразный прием выездной сегодня. Фотографии у вас, как у моей семьи, - у меня оба деда на войне были», - отметил Вадим Супиков.

Потому и отношение к этому священному для каждого гражданина страны празднику у Вадима Супикова особое.

«Низкий поклон вам всем, уважаемые ветераны, за мирное небо над головой, за то, что дали возможность развиваться нашему государству. Мало того, восстановили его в такие кратчайшие сроки! Благодарю тех людей, которые дали нам возможность родиться и жить», - заключил он.