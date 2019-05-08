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Общество | В Сердобске ветеран войны пригласил прокуроров на свой 100-летний юбилей

08.05.2019|13:40
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В Сердобске поздравили с наступающим Днем Победы ветерана прокуратуры, участника Великой Отечественной войны 99-летнего Ивана Глухарева.

В гости к ветерану с цветами, подарками и словами благодарности зашли заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой и прокурор Сердобского района Андрей Ярош.

Иван Георгиевич Глухарев родился в многодетной крестьянской семье 13 ноября 1919 года в селе Мавринка Саратовской области. В 1931-м семья переехала в Мурманск, до войны Иван Георгиевич работал учителем школы для взрослых на рыбном комбинате.

В ноябре 1939 года его призвали в Советскую армию. Начало Великой Отечественной войны застало Ивана Георгиевича неподалеку от границы с Восточной Пруссией. Он служил командиром орудия батареи, принимал участие в обороне Москвы, встретил День Победы в Латвии.

После войны ветеран получил юридическое образование и посвятил жизнь работе в прокуратуре. Более 31 года прослужил он в Кузнецке, Сердобске, Пачелме, Рязани, Каменке, прокуратуре Пензенской области. Вышел на заслуженный отдых в 1984 году в классном чине «старший советник юстиции».

Иван Георгиевич - обладатель орденов Красной звезды и Отечественной войны II степени, медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «Ветеран прокуратуры» и многих других.

Сейчас ветеран живет в Сердобске с женой - они вместе уже около 50 лет. У Ивана Георгиевича двое детей и пятеро внуков.

Он радушно встретил гостей и поделился воспоминаниями: рассказал о подбитом им танке «Тигр» и других боевых заслугах.

«В завершение встречи Иван Георгиевич пригласил гостей на свой 100-летний юбилей, который он с семьей планирует отметить в ноябре текущего года», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Источник — фото procpenza.ru
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Гость|08.05.2019 13:56|

Молодец дедулечка!!!

Гость|08.05.2019 14:05|

penzainform.ru писал(a):

Сейчас ветеран живет в Сердобске с женой - они вместе уже около 50 лет. У Ивана Георгиевича двое детей и пятеро внуков.
Молодец дедуля! Здоровья Вам. Сейчас многие, как получат большие звёзды на молодых засматриваются,а Вы однолюб! Так держать!!!

Гость|08.05.2019 14:07|

Эх какой бодренький дедок) Всем бы так в его годы.

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