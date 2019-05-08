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Общество | В Пензенской области с начала года сгорело больше 100 гектаров леса

08.05.2019|15:44
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В Пензенской области с начала года сгорело 104,1 га лесов. Всего случилось 23 пожара, каждый из которых был ликвидирован в день возникновения.

Леса полыхали в Кузнецком, Нижнеломовском, Наровчатском, Сердобском, Мокшанском, Пензенском районах. Последний раз борьбу с огнем вели во вторник, 7 мая, в Вадинском районе.

«По вине населения случилось 10 пожаров. Остальные произошли в результате перехода огня с других земель», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

Виновник лесного пожара несет уголовную ответственность и обязан возместить ущерб, который может составить сотни тысяч рублей. Сообщить о возгорании можно по телефонам: 8 (800) 100-94-00, 62-84-50.

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Гость|08.05.2019 15:59|

Весной жгут левые зимние делянки.

Гость|08.05.2019 16:04|

104/23 - получается выгорало в среднем 4га леса, до того как всё было потушено.

И таки вы хотите сказать, что тушили в тот же день?

Гость|08.05.2019 16:07|

Ха-ха, браконьерствуют и палят-следы заметают

Имя: Гость
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