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Общество | В Пензе ветерану Великой Отечественной войны вручили приветственный адрес

08.05.2019|15:45
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Алексей Латынов был призван на фронт после пяти месяцев обучения в военной академии имени Ф. Э. Дзержинского в Москве, командовал минометным полком.

«Ну говорят же, что артиллерия - это бог войны. Без артиллерии никуда», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Никуда, конечно, а куда же деваться? Солдат убивали, немцев, я сам вел стрельбу», - рассказал ветеран войны.

Когда советские войска заняли Львов, Алексей Латынов был назначен комендантом города. Он награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Александра Невского, двумя орденами Боевого Красного Знамени, медалями Жукова и «За победу над Германией».

В канун 9 Мая губернатор вручил ему приветственный адрес от президента страны.

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