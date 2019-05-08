Пензенское информационное агентство|18+|Среда|8 мая 2019|19:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
  73.09  |  $  65.23
 

Общество | В Пензе 62 человека удостоились наград за добросовестный труд

08.05.2019|18:02
Печать

В Губернаторском доме собрали представителей самых разных сфер деятельности, культуры, науки, промышленности, строительства, сельского хозяйства, медицины для вручения государственных и ведомственных наград. Эти люди внесли наиболее значительный вклад в развитие Пензенской области.

«Ваш опыт, бесценные знания и умения, добросовестность, творческий подход к решению многотрудных задач влияет на динамику роста региональной экономики в целом. Благодаря труду вашему и ваших коллег, ваших товарищей Пензенская область остается на позициях сохранения положительной динамики макроэкономических показателей», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В ходе торжественной церемонии губернатор подчеркнул, что Пензенская область за последние годы достигла высоких показателей в сферах сельского хозяйства, строительства новых объектов образования и здравоохранения и по ряду других направлений. Глава региона также нацелил собравшихся на успешную реализацию федеральных проектов.

Почетные награды и благодарности за добросовестный труд получили 62 человека.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!