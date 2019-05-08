08.05.2019 | 18:02

В Губернаторском доме собрали представителей самых разных сфер деятельности, культуры, науки, промышленности, строительства, сельского хозяйства, медицины для вручения государственных и ведомственных наград. Эти люди внесли наиболее значительный вклад в развитие Пензенской области.

«Ваш опыт, бесценные знания и умения, добросовестность, творческий подход к решению многотрудных задач влияет на динамику роста региональной экономики в целом. Благодаря труду вашему и ваших коллег, ваших товарищей Пензенская область остается на позициях сохранения положительной динамики макроэкономических показателей», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В ходе торжественной церемонии губернатор подчеркнул, что Пензенская область за последние годы достигла высоких показателей в сферах сельского хозяйства, строительства новых объектов образования и здравоохранения и по ряду других направлений. Глава региона также нацелил собравшихся на успешную реализацию федеральных проектов.

Почетные награды и благодарности за добросовестный труд получили 62 человека.