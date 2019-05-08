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Общество | В Пензе 100-летнего ветерана на дому поздравили с Великой Победой

08.05.2019|11:45
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В среду, 8 мая, представители городской и областной власти навестили участника Великой Отечественной войны Алексея Латынова. В ближайшие дни ветеран отметит два больших праздника - День Победы и свой 100-летний юбилей.

Ему вручили цветы, подарки и поблагодарили за мужество, отвагу и труд во имя процветания и развития Пензы.

Алексей Никитович Латынов родился 11 мая 1919 года в селе Цепаево Беднодемьяновского района Пензенской области. Закончил семь классов, поступил в железнодорожный техникум, а после него, в 1939-м, - в артучилище г. Краснодара. Оттуда в 1940 году пошел добровольцем на фронт (Финская война), где получил ранение под Выборгом.

Окончив училище, пензенец поступил в академию имени Ф. Э. Дзержинского в Москве. Там он проучился всего пять месяцев, когда его призвали на фронт.

Алексей Латынов был заместителем командира отделения дивизиона на Калининском фронте, начальником штаба артиллерии 629-го стрелкового полка, заместителем командира полка стрелковой части, командиром 543-го минометного полка. Он награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Александра Невского, двумя орденами Боевого Красного Знамени, медалями Жукова и «За победу над Германией».

В 1945-м Алексея Латынова направили в Высшую офицерскую артиллерийскую штабную школу в Коломне, после нее назначили командиром дивизиона 34-й минометной бригады.

В 1948 году он демобилизовался по состоянию здоровья.

После этого участник войны переехал в Туркмению, где, работая строителем, помогал восстанавливать Ашхабад после землетрясения.

Алексей Латынов женился в 1954 году. Он прожил с супругой 60 лет - в 2014-м Нина Васильевна умерла. В семье родилось двое детей, потом на свет появились три внучки.

В 1960 году Латыновы переехали в Пензу. Здесь Алексей Никитович до 1985 года проработал начальником участка ДСК в тресте «Жилстрой», а потом ушел на заслуженный отдых.

«В настоящее время Латынов Алексей Никитович проживает в благоустроенной 4-комнатной квартире, обслуживается социальным работником. В ведении хозяйства помогает сын 1957 г. р. (62 года), пенсионер, ранее работал в строительной фирме», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото пресс-службы правительства Пензенской области
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Гость|08.05.2019 12:10|

penzainform.ru писал(a):

ветерана на дому
Это, что еще за новая градация ветеранов "ветеран на дому"?

Имя: Гость
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