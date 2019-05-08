08.05.2019 | 13:01

Клиенты компании «ТНС энерго Пенза» могут воспользоваться современным и удобным инструментом - официальным сайтом.

Помимо функционала, включающего возможности оплаты, передачи показаний, подключения дистанционных сервисов в онлайн-режиме, потребители могут воспользоваться обширной информационной базой, представленной на портале.

Так, пояснения по наиболее часто встречающимся ситуациям можно найти, перейдя на главной странице сайта ООО «ТНС энерго Пенза» в раздел «Информация / «Часто задаваемые вопросы»

В этой рубрике собраны развернутые и понятные ответы на различные вопросы: расчеты и оплата, передача и корректировка показаний, установка и замена приборов учета, перечни необходимых документов, подключение и использование электронных сервисов.

Информация, содержащаяся в разделе, регулярно обновляется и дополняется в соответствии с запросами потребителей и изменениями в законодательстве.

Для клиентов, не нашедших ответ на интересующий вопрос, на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» действует удобная форма обратной связи. С ее помощью можно задать вопрос специалисту энергосбытовой компании и получить разъяснения на электронный почтовый адрес.