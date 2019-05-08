08.05.2019 | 09:14

Город Спутник - совершенно особенный микрорайон. Здесь живет около 30 тысяч человек, причем 75% из них - семьи с детьми. Такие цифры не случайны: в Спутнике созданы все условия для комфортной семейной жизни.

В микрорайоне действуют детские сады и школа, бассейн, спортивные кружки и секции, развивающие центры и творческие студии, открыта тропа здоровья. В каждом дворе оборудованы современные детские площадки. На набережной работают паровозики, батуты, есть парк аттракционов. В любое время года здесь проходят детские праздники, конкурсы, акции, соревнования.

Компания «Термодом» - участник федеральной программы льготной ипотеки. Это значит, что семья, в которой с 1 января 2018 года по 1 марта 2023 года появился на свет второй ребенок и последующие дети, может купить квартиру в любой новостройке Спутника в ипотеку по сниженной процентной ставке.

Приятная новость для покупателей: с 2019-го льготная ипотека доступна на весь срок кредита. Ранее максимальный срок сниженной ставки, на который могли рассчитывать граждане, составлял восемь лет.

Ряд банков-партнеров компании «Термодом» участвуют в программе господдержки и предлагают ипотеку от 6% (Сбербанк, «Дом.рф», Россельхозбанк), 5,75% («Абсолют-Банк») и даже от 5% (ВТБ) годовых.

Продажи квартир ведутся как по привычным всем договорам долевого участия, так и по новой схеме - с использованием эскроу-счетов*. Это механизм приобретения жилья, при котором средства покупателя недвижимости хранятся на специальном счете в банке. Они передаются застройщику только после ввода жилья в эксплуатацию. Такая форма позволяет максимально защитить деньги покупателей.

Создатели Спутника хотят, чтобы как можно больше семей могли построить там счастливую жизнь, чтобы чаще звучал детский смех, чтобы малыши росли в достойных условиях.

*Сделки по эскроу-счетам заключаются в отношении строений № 73 (второй дом ЖК «Радужные дворы») и 42 (дом в квартале между Светлой и Олимпийской).

Застройщик строения № 73 - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой» (проектные декларации на termodom-citystroy.ru), строения № 42 - ООО СЗ «Земстрой» (ooo-zemstroy.ru).