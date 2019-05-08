08.05.2019 | 11:24

На выставке достижений операторов связи, проходившей в Пензе, специалисты «Ростелекома» представили новый цифровой сервис для бизнеса «Видеонаблюдение» с функциями видеоаналитики.

Видеокамеры вели подсчет посетителей, определяли их пол и возраст и фиксировали наиболее популярные места. В демонстрационной зоне «Ростелекома» гости выставки наблюдали за обстановкой в реальном времени. Изображение с камер и данные в виде графиков, диаграмм, сводных таблиц и тепловых карт транслировались на интерактивную панель.

Демозону компании посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона отметил, что «умное видеонаблюдение» поможет повысить безопасность в местах массового скопления людей.

«Видеоаналитика решает множество задач в торговой, промышленной и банковской сферах. На выставке мы показали, как с ее помощью владельцы бизнеса могут прогнозировать продажи, запускать таргетированную рекламу и оценивать эффективность рекламных акций», - прокомментировал представленный на выставке сервис директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Доступ к видеотрансляции и аналитическим данным заказчику легко получить с мобильного устройства из любой точки мира, где есть Интернет. Архив записей и статистика хранятся в облаке провайдера.

«Видеоаналитика - одно из инновационных направлений в ретейле. На основе аналитических данных владельцы бизнеса могут принимать взвешенные управленческие решения и снижать финансовые риски.

Сервис будет интересен как крупным торговым сетям, так и мелкой рознице. В гипермаркетах аналитические модули выявят наиболее посещаемые зоны и помогут организовать торговое пространство, а в небольших магазинах посчитают посетителей и оценят загруженность торговых точек», - высказала свою точку зрения посетитель демозоны «Ростелекома» - консультант-аналитик в ретейле Наталья Антонова.