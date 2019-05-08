08.05.2019 | 15:08

Воспитанники детской школы искусств имени Ю. Е. Яничкина вернулись из Северной столицы с кубками, дипломами и мягкими игрушками. Это награды за отличное выступление на международном конкурсе хореографического мастерства.

Сразу три пензенских танцевальных коллектива стали лауреатами I и II степени - «Кре-А-тиВ», «Игрица» и школа-студия ансамбля «Зоренька».

«Разные направления: и фольклорный танец, и современный танец, и народный сценический. Все три коллектива великолепно выступили, достойно, несмотря на то, что там было 75 замечательных коллективов», - рассказала преподаватель школы-студии хореографического ансамбля «Зоренька» Валентина Демина.

«Я считаю, что Пенза - это вообще центр хореографического искусства. Пусть и не супер-пупер, но центр, потому что направления всевозможные у нас есть и мы достойно представляем на разных конкурсах свой город», - отметил художественный руководитель ансамбля «Игрица» Павел Докин.

«Мы уже не в первый раз на этом конкурсе, но было очень приятно, что все три коллектива вошли в двадцатку лучших номеров на гала-концерт. То есть было всего лишь двадцать номеров, и от нас было три из Пензы», - заключила художественный руководитель ансамбля «Кре-А-тиВ» Татьяна Комарова.