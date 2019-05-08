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Общество | На выезде из Пензы из-за ремонта дороги вновь образовался огромный затор

08.05.2019|11:57
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Утром в среду, 8 мая, на трассе М5 «Урал» при выезде из Пензы образовался огромный автомобильный затор. Фото выложил в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте» один из водителей.

«В сторону Чемодановки пробка мертвая, уже 30 минут без движения (стоим от поворота на Камыши-Хвощи). Время 10:34», - написал он.

«Опять, поди, из-за ремонта дороги около Монтажного», - предположил один из комментаторов. «Возле Монтажки уже закатали, там уже возле «Сибнефти» катают», - откликнулся другой. «Делают дорогу от светофора Монтажки и в Чемодановке. Полная ж... Ищите объезды», - посоветовал третий.

Ситуацию прояснила специалист ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова.

«В связи с выполнением работ по ремонту на участке трассы М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области (645-657-й км) временно ограничено движение. На выезде из Пензы в сторону Самары (645-й км) проезжая часть сужена до двух полос. Скорость в местах производства работ ограничена до 40 км/ч», - сообщила она.

Аналогичная ситуация в Бессоновском районе уже наблюдалась 3 и 4 мая. Из-за ремонта дороги движение было временно ограничено, число полос проезжей части в районе поселка Монтажный сократилось с четырех до двух, а предел скорости движения составил 40 км/ч.

Источник — фото Farid Seithalilov
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