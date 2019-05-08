08.05.2019 | 15:15

В среду, 8 мая, в областном центре подписали четырехстороннее соглашение о намерениях по завершению строительства объектов ОАО «Пензастрой».

Под документом расписались губернатор Иван Белозерцев, мэр города Виктор Кувайцев, представители подрядных организаций и комитета кредиторов «Пензастроя».

Теперь они будут совместно предпринимать шаги, направленные на возведение многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне «Лукоморье» (село Засечное Пензенского района), на улицах Ново-Казанской, Пушкина и Рахманинова в Пензе.

«Работа идет, как и было запланировано. За исключением одного дома в Пензенском районе, на площадке которого строительство будет возобновлено после майских праздников. Там объемы работ небольшие», - заявил Иван Белозерцев.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что земельные участки для компаний-застройщиков, взявших на себя обязательства по завершению объектов, уже подготовлены.

В начале года губернатор пообещал, что дом в «Лукоморье» будет сдан в 2019-м.