В Пензе идут последние приготовления к Дню Победы. В среду, 8 мая, в администрации Пензы прошло рабочее совещание, посвященное грядущей дате.
«Праздничная иллюминация на улицах должна работать в полном объеме», – поставил задачу мэр Виктор Кувайцев директору рекламной службы Вадиму Муравлеву.
В Пензе триколорами подсвечены путепроводы на улицах 8 Марта, Свердлова, Чаадаева, Ленина и на проспекте Строителей. Включена иллюминация у Монумента воинской и трудовой славы, стел «Орден Победы» и «Истребитель-перехватчик Су-9», подпорной стенки напротив «Ростка», подвесного моста.
«На улицах Суворова, Кирова, Коммунистической, Лермонтова и проспекте Строителей организовано включение консолей», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Утром 8 мая Виктор Кувайцев объехал город, чтобы своими глазами увидеть, как идет подготовка к Дню Победы. Мэр выявил ряд недочетов и распорядился их устранить.
включили?
И днем горит?
Хотя в масштабах бюджетного содержания точек РПЦ - электричество за иллюминацию - это копейки