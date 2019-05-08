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Общество | К Дню Победы в Пензе включили всю иллюминацию

08.05.2019|10:32
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В Пензе идут последние приготовления к Дню Победы. В среду, 8 мая, в администрации Пензы прошло рабочее совещание, посвященное грядущей дате.

«Праздничная иллюминация на улицах должна работать в полном объеме», – поставил задачу мэр Виктор Кувайцев директору рекламной службы Вадиму Муравлеву.

В Пензе триколорами подсвечены путепроводы на улицах 8 Марта, Свердлова, Чаадаева, Ленина и на проспекте Строителей. Включена иллюминация у Монумента воинской и трудовой славы, стел «Орден Победы» и «Истребитель-перехватчик Су-9», подпорной стенки напротив «Ростка», подвесного моста.

«На улицах Суворова, Кирова, Коммунистической, Лермонтова и проспекте Строителей организовано включение консолей», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Утром 8 мая Виктор Кувайцев объехал город, чтобы своими глазами увидеть, как идет подготовка к Дню Победы. Мэр выявил ряд недочетов и распорядился их устранить.

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Гость|08.05.2019 11:31|

включили?

И днем горит?

Хотя в масштабах бюджетного содержания точек РПЦ - электричество за иллюминацию - это копейки

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