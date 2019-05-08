08.05.2019 | 09:31

Иван Белозерцев пообещал в День Победы вместе со всеми пензенцами пройти в «Бессмертном полку» с фотографиями своих воевавших родственников.

Он разместил в Instagram видеозапись, в которой поделился эмоциями накануне праздника.

«Я часто думаю: какую же великую цену заплатил наш народ за победу... Великая Победа! Великий народ! И в каждой семье свои герои. В нашей семье на фронт ушли пятеро. Трое молодых, красивых ребят так и не вернулись. Мамы их ждали до последних своих дней.

9 мая в память о подвигах наших предков я встану в «Бессмертный полк», вместе со своими земляками пройду по героической Пензенской земле», - сообщил губернатор.

Принять участие в шествии он пригласил всех горожан. «Встречаемся в 10:30 9 мая», - так глава региона завершил свое послание.

Колонну «Бессмертного полка» будут формировать на улице Коммунистической с 9:00 до 10:30. В 10:30 начнется шествие.

«Маршрут прежний, но он будет продлен почти до места разворота перед мостом у «Василька», потому что количество заявленных участников больше, чем в прошлые годы. Возвращаясь к монументу, «Бессмертный полк» не повернет на улицу Карпинского, а зайдет на главный луч, где пройдет торжественная часть митинга», - сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Участники шествия полка будут иметь доступ к бесплатной воде: по пути его следования расположат 66 торговых точек по реализации воды, мороженого и сувениров. Во всех них ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут раздавать воду и мороженое бесплатно. В 10 из 66 - с крупной надписью «Вода» - ее, бутилированную, смогут бесплатно получить все желающие.

Ранее губернатор поручил министерству здравоохранения подготовить предложения по размещению 9 мая машин скорой помощи в районе памятника Победы.

«Не одна машинка, как мы привыкли. Если 40 тысяч населения будет, а то и больше, в течение двух часов... Надо по маршруту («Бессмертного полка». - Прим. ред.) поставить, может, кому-то плохо станет в колонне. Машина стоит рядом - подошли, получили медицинскую услугу. Потому что все-таки большинство населения будет здесь», - пояснил свою мысль глава региона.