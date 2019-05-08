08.05.2019 | 16:20

На лесной поляне лихие наездники готовятся к большому сражению. 9 мая на ипподроме села Засечного откроются казачьи конно-спортивные соревнования, посвященные Дню Победы.

Турнир начнется в 13:00 красочным лошадиным парадом. Всадники будут облачены в старинную военную форму. После этого зрителей ждут показательные выступления и джигитовка.

«10 мая с 10:00 состоятся соревнования по рубке, показательные выступления, пройдут семинары по владению холодным оружием. Примут участие около 200 гостей из разных городов - из Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. В основном это представители казачьих организаций», - рассказал руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

Самая зрелищная часть праздничного турнира - конная рубка. Можно наяву увидеть, как в былые времена отчаянные казаки били врага.

«Владение холодным оружием с коня очень тяжело, потому что необходимо на галопе поразить мишень, кольцо, бутылку, чопики, лозу срубить и при этом не отрубить коню ухо, не поранить себя и окружающих», - добавил Томас Янчаускас.

Завершатся соревнования 11 мая конным парадом и праздничным концертом.