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Общество | 9 мая пензенцам покажут красочный лошадиный парад

08.05.2019|16:20
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На лесной поляне лихие наездники готовятся к большому сражению. 9 мая на ипподроме села Засечного откроются казачьи конно-спортивные соревнования, посвященные Дню Победы.

Турнир начнется в 13:00 красочным лошадиным парадом. Всадники будут облачены в старинную военную форму. После этого зрителей ждут показательные выступления и джигитовка.

«10 мая с 10:00 состоятся соревнования по рубке, показательные выступления, пройдут семинары по владению холодным оружием. Примут участие около 200 гостей из разных городов - из Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. В основном это представители казачьих организаций», - рассказал руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

Самая зрелищная часть праздничного турнира - конная рубка. Можно наяву увидеть, как в былые времена отчаянные казаки били врага.

«Владение холодным оружием с коня очень тяжело, потому что необходимо на галопе поразить мишень, кольцо, бутылку, чопики, лозу срубить и при этом не отрубить коню ухо, не поранить себя и окружающих», - добавил Томас Янчаускас.

Завершатся соревнования 11 мая конным парадом и праздничным концертом.

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Гость|08.05.2019 16:34|

Вот такие они - прибалтийские казаки.Беда будет если заполярных казаков позовут. Оленям нарты по земле тяжеловато будет таскать.

Гость|08.05.2019 17:37|

Это здорово.

Имя: Гость
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