07.05.2019 | 15:13

В предпраздничные дни он почти не снимает форму. Гости, цветы, поздравления - сплошным потоком. Федор Павлович Степанов уже 74 года слышит спасибо в свой адрес за Великую Победу.

«Хочется пожелать вам здоровья, долгих лет жизни и сказать вам слова огромной благодарности за то, что мы живем, работаем, и за то, что мирное небо сейчас над головой. Спасибо вам огромное!» - обратилась к ветерану заведующая отделением центра социальной помощи Первомайского района г. Пензы Наталья Хвастунова.

Война застигла Степанова в Ленинграде, он был студентом. В 1942-м его учреждение эвакуировали под Новосибирск, где формировалась добровольческая дивизия.

«На наш техникум, который только что приехал из блокадного Ленинграда, дали тоже разнарядку - шесть человек. Вызвал директор техникума, сказал: «Надо»», - рассказал ветеран.

И так Федор Павлович попал на Западный фронт. В ноябре 43-го во время освобождения белорусских земель осколок от снаряда вывел рядового Степанова из строя: ранение в бедро.

Боль уже забылась, и, несмотря на пережитое, ветеран бодр и активен. Даже от помощи волонтеров отказывается.

«Мы с женой в возрасте, но сами все успеваем», - отметил он.

Это и есть наглядный пример настоящего героя, за скромностью и кротостью которого стоят подвиги.