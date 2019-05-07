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Общество | В Пензе после салюта к Юбилейной площади подадут городской транспорт

07.05.2019|09:20
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Вечером в четверг, 9 мая, после праздничного салюта пензенцы смогут разъехаться по домам на общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На улицу Суворова, в район Юбилейной площади, будет подано 22 автобуса, 6 троллейбусов и 28 маршрутных такси.

По одному троллейбусу № 6 поедут в Арбеково через проспект Победы и в Кривозерье.

В Арбеково горожан повезут два троллейбуса № 7, пять автобусов № 54 (по проспекту Строителей) и три автобуса № 66 (через проспект Победы). В сторону аэропорта отправятся по две машины каждого из этих маршрутов.

По три автобуса № 70 пойдут в противоположных направлениях: на улицу Российскую и в Арбеково через улицу Ленина. По две машины 82-го маршрута - в Арбеково по проспекту Строителей и в микрорайон ГПЗ-24.

Два маршрутных такси № 30 отправятся в сторону Западной Поляны, два 99-х - в Засурье, четыре машины № 89 - на улицу Российсую, пять маршруток № 34 - на Зеленодольскую, четыре «пятерки» - в Ухтинку, три «четверки» - в Арбеково.

Четыре маршрутки № 63 довезут жителей КПД до улицы Егорова. Столько же автобусов малой вместимости № 25 отправятся в поселок Нефтяник.

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Гость|07.05.2019 10:32|

до Шуиста и Согласия предлагается пешком прогуляться

Гость|07.05.2019 10:38|

Так салют будет или фейерверк???

Гость|07.05.2019 10:55|

Гость писал(a):

Так салют будет или фейерверк???
тут оно как - всё от солдатской каши зависит - ежели производные каши подобраны правильно и каша дюже "музыкальной" получиться, то - однозначно салют.

Имя: Гость
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