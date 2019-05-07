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Общество | В Пензе многократно увеличат число бригад на строительстве цирка

07.05.2019|10:03
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В Пензе продолжают возводить здание цирка на улице Плеханова. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, «в самое ближайшее время планируется многократно увеличить количество бригад и приступить к активной фазе стройки».

Сейчас на объекте ведутся отдельные виды строительно-монтажных работ, готовится документация, в том числе касающаяся дополнительного усиления конструкций.

Речь об этом шла на совещании в правительстве в понедельник, 6 мая.

«Надо погружаться в конкретную работу, объем предстоит выполнить очень большой», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Старое здание цирка исчезло зимой 2013 года. Изначально планировалось, что новое появится к концу 2014-го, однако стройка затянулась, а в середине 2015-го и вовсе приостановилась в связи с грубыми нарушениями, допущенными самарской подрядной компанией.

8 ноября 2018 года был подписан контракт по выполнению функций генерального подрядчика между ФКП «Росгосцирк» и ООО «Стройресурс» (Москва). Его сумма составляет 1 млрд 267 млн 114 тысяч 110 рублей. Цирк должен быть возведен до 20 декабря 2020 года.

Компания вышла на объект, провела обследование строящихся корпусов, восстановила ограждение, водо- и электроснабжение, временные сети, убрала и вывезла мусор с территории, смонтировала веб-камеры.

В марте 2019-го при выезде на объект специалисты регионального минстроя констатировали, что работы по возведению цирка ведутся низкими темпами.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|07.05.2019 10:24|

penzainform.ru писал(a):

«в самое ближайшее время планируется многократно увеличить количество бригад и приступить к активной фазе стройки».
Хе.. планировали-планировали, да не выпланировали. Нет там практически никого, да и никаких работ не видно.

Гость|07.05.2019 10:24|

многократно это с 0 до 1? ;)

Гость|07.05.2019 10:25|

penzainform.ru писал(a):

на объекте ведутся отдельные виды строительно-монтажных работ, готовится документация, в том числе касающаяся дополнительного усиления конструкций.
Кхм... проект кривой? Или криво-таки построили? А не рухнет ли эта благодать на головы людей потом?

Гость|07.05.2019 10:27|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе продолжают возводить здание цирка
Точно ПРОДОЛЖАЮТ возводить? Это проверенная информация?

Гость|07.05.2019 10:32|

1001-е срочное заседание по вопросам ускорения работы.

Чтобы цирк вернулся, надо отправить на пенсию старых клоунов.

Гость|07.05.2019 10:45|

Гость писал(a):

Чтобы цирк вернулся, надо отправить на пенсию старых клоунов.
не поможет.

только массовое четвертование старых клоунов, способно стимулировать молодых клоунов к относительно качественному исполнению своих обязанностей.

Гость|07.05.2019 10:46|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«в самое ближайшее время планируется многократно увеличить количество бригад и приступить к активной фазе стройки».
Хе.. планировали-планировали, да не выпланировали. Нет там практически никого, да и никаких работ не видно.
Там есть Купюрова.

Имя: Гость
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