07.05.2019 | 10:03

В Пензе продолжают возводить здание цирка на улице Плеханова. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, «в самое ближайшее время планируется многократно увеличить количество бригад и приступить к активной фазе стройки».

Сейчас на объекте ведутся отдельные виды строительно-монтажных работ, готовится документация, в том числе касающаяся дополнительного усиления конструкций.

Речь об этом шла на совещании в правительстве в понедельник, 6 мая.

«Надо погружаться в конкретную работу, объем предстоит выполнить очень большой», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Старое здание цирка исчезло зимой 2013 года. Изначально планировалось, что новое появится к концу 2014-го, однако стройка затянулась, а в середине 2015-го и вовсе приостановилась в связи с грубыми нарушениями, допущенными самарской подрядной компанией.

8 ноября 2018 года был подписан контракт по выполнению функций генерального подрядчика между ФКП «Росгосцирк» и ООО «Стройресурс» (Москва). Его сумма составляет 1 млрд 267 млн 114 тысяч 110 рублей. Цирк должен быть возведен до 20 декабря 2020 года.

Компания вышла на объект, провела обследование строящихся корпусов, восстановила ограждение, водо- и электроснабжение, временные сети, убрала и вывезла мусор с территории, смонтировала веб-камеры.

В марте 2019-го при выезде на объект специалисты регионального минстроя констатировали, что работы по возведению цирка ведутся низкими темпами.