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Общество | В Кузнецке бабушка привлекла росгвардейцев к поискам 46-летнего внука

07.05.2019|12:29
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В Кузнецке росгвардейцы нашли пропавшего без вести 46-летнего горожанина.

Он был в розыске с 2 мая. С заявлением о пропаже кузнечанина к сотрудникам правопорядка обратилась его встревоженная бабушка.

Вечером в понедельник, 6 мая, экипаж группы вневедомственной охраны во время патрулирования заметил на улице мужчину, подходящего под описание. Выяснилось, что все это время он гостил у друзей и забыл известить об этом родственницу.

«Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|07.05.2019 13:00|

С бабушкой лучше не шутить. Забыл он!

Гость|07.05.2019 13:28|

интересно, а сколько лет бабушке?

Гость|07.05.2019 14:09|

penzainform.ru писал(a):

В Кузнецке росгвардейцы нашли пропавшего без вести 46-летнего горожанина.
Всыпать по первое число, чтобы без разрешения бабушки ни ногой. А если серьёзно, за что penzainform.ru писал(a):
доставлен в отдел полиции»
Доставляльщики тоже разрешения у бабушек спрашивают?

Имя: Гость
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