07.05.2019 | 12:29

В Кузнецке росгвардейцы нашли пропавшего без вести 46-летнего горожанина.

Он был в розыске с 2 мая. С заявлением о пропаже кузнечанина к сотрудникам правопорядка обратилась его встревоженная бабушка.

Вечером в понедельник, 6 мая, экипаж группы вневедомственной охраны во время патрулирования заметил на улице мужчину, подходящего под описание. Выяснилось, что все это время он гостил у друзей и забыл известить об этом родственницу.

«Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.