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Общество | В 2019 году 384 жительницы Пензенской области отказались от аборта

07.05.2019|10:44
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С начала года 384 жительницы Пензенской области отказались от аборта. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева на встрече с делегацией, прибывшей из Удмуртии в понедельник, 6 мая.

«Женщину, которая решилась прервать нежелательную беременность, консультирует гинеколог, психолог, а соцработник информирует ее по всем пособиям и выплатам, на которые она может рассчитывать, если откажется от этого шага», - объяснила она, уточнив, что в 2019-м процент сохраненных беременностей увеличился, индикативный показатель возрос с 15 до 22.

Уточняется, что к наиболее частым причинам, по которым беременные решаются на аборт, относятся жилищные проблемы, опасение потерять работу или не устроиться после декрета, вредные привычки у мужа.

«Задача сотрудников медико-социальных кабинетов - объяснить женщине, что данные ситуации решаемы, а аборт - это крайний шаг», - подчеркнули в пресс-службе регионального минздрава.

21 января этого года губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции с главами районов потребовал, чтобы каждая женщина, решившая прервать беременность, проходила комиссию, в которой состоят глава района, зам по социальным вопросам, главный врач, психолог. Губернатор предупредил: если он узнает, что глава района проигнорировал решение женщины сделать аборт и не провел с ней работу, он будет уволен.

«Заявление на стол - и свободен. Не обращайся, не звони, просто молча: заявление на стол - и свободен», - дважды повторил Иван Белозерцев.

После озвучивания этой идеи пензенский губернатор попал во многие федеральные издания, его слова обсуждали в эфире центральных телеканалов.

Позже он уточнил свою позицию: «Делать или не делать аборт, встречаться с главой администрации или нет - решение всегда принимает сама женщина. Но если она хотела бы оставить ребенка, но не знает, как справиться с обстоятельствами, у нее должна быть возможность получить помощь и поддержку от власти на любом этапе».

Источник — фото health.pnzreg.ru
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