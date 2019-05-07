07.05.2019 | 16:37

Регулировщик дорожного движения сделал день тысячам пензенцев, пришедших на Радоницу на Новозападное кладбище. Такого позитивного сотрудника ДПС там еще не видели.

Безопасность превыше всего, особенно на дороге. И уж тем более, если она ведет к храму, рядом с которым народ собирается на молебен.

«После Пасхи - Воскресения Христова мы воспеваем воскресшего Господа, и по уставу нашей Матери-Церкви отводится специальный день для поминания усопших. Этот день называется Радоница, вторник после Светлой седмицы», - отметил настоятель храма-часовни Сергия Радонежского протоиерей Сергий Шумилов.

Также торжество в народе именуется Пасхой мертвых. На Радоницу принято поминать всех усопших православных христиан - родных, друзей, знакомых.

После молебна пензенцы отправились на кладбище. У многих на Новозападном покоятся самые близкие люди, а у кого-то - почти вся родня.

«Здесь у меня муж, свекровь, а здесь - свекор, деверь и его жена», - рассказала пенсионерка.

«На Радоницу обязательно стараемся посетить кладбище», - поделилась жительница Пензы.

Проходящие по Аллее славы выискивали среди портретов на могилах лица людей, которые, казалось бы, еще совсем недавно занимали высокие посты и творили историю Сурского края. Теперь же они сами стали его историей.